Disputa en Vitacura: Vecinos cuestionan posible llegada de club nocturno a recinto donde estaba exdiscoteca Eve

Desde la municipalidad indicaron que la solicitud de patente de alcoholes de Club Eve fue ingresada y deberá ser discutida en el concejo municipal.

El viernes 22 de agosto, un grupo de vecinos de Vitacura se reunieron con las autoridades comunales para abordar el destino del centro comercial ubicado en la intersección de avenida Vitacura con Luis Carrera.

Según lo señalado por El Mercurio, existe la posibilidad de que el centro comercial se pudiese convertir en un club nocturno, tal como ocurría hasta hace no mucho tiempo.

En dicho lugar, operó durante varios años la discoteca Club Eve. Sin embargo, en 2023, cerró luego que no se le renovara la patente de alcoholes.

La propia comunidad había tenido quejas contra el recinto por las molestias generadas al rededor de Club Eve.

El citado medio plantea que en algunas bancas del sector ya hay carteles de vecinos señalando que no quieren “incivilidades en el sector“.

Desde la Municipalidad de Vitacura señalaron que “la solicitud de patente de alcoholes de Club Eve fue ingresada, y se acompañaron todos los documentos que se requieren para ser discutida y votada en el concejo municipal“.

Se espera que el miércoles de la próxima semana se debata en el concejo dicha situación.