País Zapping

Tribunal acoge oposición de Disney y rechaza el registro de la marca Zapping en Chile

Por Michel Nahas Miranda

09.12.2025 / 07:26

{alt}

El Tribunal de Propiedad Industrial acogió la impugnación de Disney, que alegó similitud con su marca “The Zapping Zone”. La empresa chilena adelantó que evalúa sus próximos pasos legales.

El Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) acogió la oposición presentada por Disney Enterprises y resolvió rechazar el registro de la marca Zapping, solicitado por la empresa chilena que opera el servicio de televisión por internet.

La decisión revoca una sentencia previa del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), que en primera instancia había autorizado el registro. Con ello, Zapping SpA no podrá inscribir la marca tal como la había solicitado.

En sus argumentos, Disney sostuvo que la denominación Zapping presenta una coincidencia gráfica y fonética con su marca The Zapping Zone, utilizada durante años en un programa emitido por Disney Channel y registrada tanto en Chile como en otros países.

Zapping SpA, por su parte, rechazó las observaciones y recordó que desde 2019 es titular de la marca Zapping TV. No obstante, el TPI sostuvo que otorgar este nuevo registro “provocará confusión, error o engaño en los consumidores respecto al origen empresarial de los servicios”.

Consultada por el fallo, la empresa chilena señaló que “Zapping es una marca querida y reconocida por los fanáticos de la televisión en Chile, Perú, Ecuador y Brasil, que son los mercados donde hoy estamos presentes. Esperamos que esta historia termine bien para todos”.

Además, indicaron que están evaluando junto a su área legal los pasos a seguir.

DESTACAMOS

Mundo Jóvenes chilenos tienen nueva puerta abierta: beVisioneers, la mentoría global que impulsa ideas sustentables

LO ÚLTIMO

País Cinematográfico robo en perfumería de lujo en Vitacura: Delincuentes escapan con más de $100 millones en productos
Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
"Absolutamente inaceptable": Bomberos de Valparaíso denuncia que uno de sus voluntarios provocó incendio forestal en Pocochay
Suben a 33 los heridos por terremoto 7,5 en Japón en medio de alerta por “megasismo” dentro de los próximos días
Tribunal acoge oposición de Disney y rechaza el registro de la marca Zapping en Chile
EN VIVO | CNN Chile AM: Martes 9 de diciembre de 2025