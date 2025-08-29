Dirección del Trabajo recuerda que no corresponde aplicar sanciones o despidos por atrasos tras falla en el Metro

El tren subterráneo informó que Línea 4 funciona de manera parcial, con 7 estaciones cerradas y las combinaciones suspendidas.

La Dirección del Trabajo (DT) recordó que no corresponde aplicar sanciones o despidos por atrasos/ausencias debido a fallas en el transporte público.

“Este hecho constituye un caso de fuerza mayor, absolutamente imprevisible e inimputable a los/as trabajadores/as que se vieron afectados/as”, indicó la institución.

El recordatorio ocurre a raíz de los desperfectos presentados la mañana de este viernes en algunas líneas del tren subterráneo.

Les recordamos que a raíz del retraso en Línea 6 y la interrupción del servicio que afecta a una parte de la Línea 4 del @metrodesantiago no corresponde aplicar sanciones o despidos por atrasos o ausencias derivadas de fallas en el transporte público #DerechosLaborales https://t.co/CZ5BfAUmJs pic.twitter.com/jfhDGbXrPV — Dirección del Trabajo (@DirecDelTrabajo) August 29, 2025

El Metro informó que Línea 4 se mantuvo funcionando de manera parcial debido a la presencia de una persona en la vía. Se mantuvieron cerradas Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales; mientras que las combinaciones estuvieron suspendidas.

Por su parte, la Línea 6 presentó retraso en la frecuencia habitual de trenes. A partir de las 6:00, Franklin se cerró a causa de una avería en el sistema.

Mientras que Rondizzoni en Línea 2 funcionó como estación común en dirección Hospital El Pino.

Debido al retraso y a la interrupción en las líneas 6 y 4, la empresa dispuso un justificativo para aquellos pasajeros que lo necesiten. Puede ser descargado aquí.