País dirección del trabajo

Dirección del Trabajo recuerda que no corresponde aplicar sanciones o despidos por atrasos tras falla en el Metro

Por CNN Chile

29.08.2025 / 09:39

{alt}

El tren subterráneo informó que Línea 4 funciona de manera parcial, con 7 estaciones cerradas y las combinaciones suspendidas.

La Dirección del Trabajo (DT) recordó que no corresponde aplicar sanciones o despidos por atrasos/ausencias debido a fallas en el transporte público.

“Este hecho constituye un caso de fuerza mayor, absolutamente imprevisible e inimputable a los/as trabajadores/as que se vieron afectados/as”, indicó la institución.

El recordatorio ocurre a raíz de los desperfectos presentados la mañana de este viernes en algunas líneas del tren subterráneo.

El Metro informó que Línea 4 se mantuvo funcionando de manera parcial debido a la presencia de una persona en la vía. Se mantuvieron cerradas Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales; mientras que las combinaciones estuvieron suspendidas.

Por su parte, la Línea 6 presentó retraso en la frecuencia habitual de trenes. A partir de las 6:00, Franklin se cerró a causa de una avería en el sistema.

Mientras que Rondizzoni en Línea 2 funcionó como estación común en dirección Hospital El Pino.

Debido al retraso y a la interrupción en las líneas 6 y 4, la empresa dispuso un justificativo para aquellos pasajeros que lo necesiten. Puede ser descargado aquí.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Vocero programático de Matthei: Jara es la "continuidad de un mal Ejecutivo" y Kast sería "un gobierno de minoría"
Lollapalooza Chile 2026: ¿Cómo prevenir estafas al comprar entradas?
Sabrina Carpenter hace audaz advertencia sobre su nuevo disco Man's Best Friend: "No es para mojigatos"
Dirección del Trabajo recuerda que no corresponde aplicar sanciones o despidos por atrasos tras falla en el Metro
Cierre de estaciones en el Metro de Santiago: ¿Cómo descargar el justificativo?
Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuándo se paga?