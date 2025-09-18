Dirección Meteorológica emite aviso por vientos en la zona cordillerana entre Coquimbo y Maule

Según las proyecciones se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora en algunas regiones.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por viento normal ha moderado que se registrará en sectores cordilleranos de la zona central del país, entre la madrugada del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre.

De acuerdo con el organismo, la condición está asociada a la presencia de una corriente en chorro y afectará a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, con posibilidad de viento blanco en sectores de altura.

Las proyecciones señalan que en Coquimbo los vientos alcanzarían entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h, mientras que en Valparaíso se esperan rachas máximas de 70 km/h el viernes y hasta 60 km/h el sábado.

En la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule se pronostican rachas cercanas a los 60 km/h durante el viernes.

Meteorología advirtió que estos fenómenos presentan un grado de severidad moderada, por lo que llamó a la población a mantenerse informada y a extremar precauciones en actividades al aire libre en zonas cordilleranas.