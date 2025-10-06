Dirección, La Moneda: Republicanos propone Estado de Sitio en su gobierno y el seguimiento de la tensión entre Jara y Montes

Dirección: La Moneda, un segmento de análisis en el que todos los lunes se profundiza en la campaña presidencial 2025. Las periodistas Macarena Román y Colomba Eichholz analizan, junto a Mónica Rincón, los principales detalles de los comicios presidenciales y parlamentarios.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, conducido por Mónica Rincón, Macarena Román y Colomba Eichholz, se analizó dos temas que han marcado la agenda política de la semana: El eventual Estado de Sitio en un gobierno del Partido Republicano y la tensión entre la candidata presidencial de Jeannette Jara y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por la reconstrucción de las viviendas afectadas por el megaincendio en Valparaíso.

El análisis de la contingencia política

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, el debate en torno a la seguridad pública entró con fuerza en la agenda política tras la propuesta del Partido Republicano de instaurar un Estado de Sitio para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. La medida fue anunciada por el presidente de la colectividad, Arturo Squella, y respaldada públicamente por el candidato presidencial José Antonio Kast, quien insistió en la necesidad de “recuperar el control del país”.

La propuesta no tardó en generar rechazo desde otros sectores. Las candidatas presidenciales Jeannette Jara (oficialismo) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) cuestionaron la idea, calificándola de “desproporcionada” y “peligrosa”.

Choque en el oficialismo: Jara vs. Montes

Paralelamente, el bloque oficialista enfrenta su propio flanco de tensión interna. La candidata Jeannette Jara volvió a cuestionar la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por los retrasos en la reconstrucción tras el incendio que devastó sectores de Valparaíso a principios de año.

“Es impresentable la demora. La responsabilidad es evidente y recae en el Ministerio de Vivienda”, dijo Jara en una entrevista con CNN Chile Radio la semana pasada.

La respuesta del ministro Montes no se hizo esperar. En entrevista con TVN, afirmó que no ha conversado directamente con la candidata, pero que ya le envió los informes de avance correspondientes a septiembre y octubre.

“Cualquiera que vaya a gobernar va a enfrentar problemas bastante parecidos”, señaló, en una aparente crítica velada a la falta de comprensión del aparato estatal.

Revisa la sección completa a continuación: