Dirección La Moneda: ¿Por qué Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa no estuvieron presentes en el lanzamiento de Jara?

Dirección: La Moneda, un segmento de análisis en el que todos los lunes se profundiza en la campaña presidencial 2025. Las periodistas Macarena Román y Colomba Eichholz analizan, junto a Mónica Rincón, los principales detalles de los comicios presidenciales y parlamentarios.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, conducido por Mónica Rincón y Macarena Román, se analizó dos temas que han marcado la agenda política de la semana: el video de la alcaldesa Evelyn Matthei con duras críticas al Partido Republicano, y las llamativas ausencias de figuras clave del Partido Comunista en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

La pieza, que comenzó a circular en redes y grupos de mensajería antes de su publicación oficial, mostraba imágenes de Luis “Profe” Silva y Beatriz Hevia al referirse a los procesos constitucionales fallidos.

Desde el comando de Matthei, sin embargo, señalaron que el único video oficial es el que fue publicado en sus redes sociales, descartando responsabilidad sobre otros registros. “Ese es el video que refleja totalmente lo que nuestra candidata piensa”, afirmaron.

El panel debatió sobre el impacto de estas declaraciones en Chile Vamos y el complejo equilibrio con sus aliados más conservadores.

En paralelo, también se abordó la tensión interna en el oficialismo, enfocándose en el acto de presentación de Jeannette Jara como carta presidencial del Partido Comunista.

La ausencia del presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, y de la exembajadora Bárbara Figueroa no pasó desapercibida, alimentando especulaciones sobre eventuales diferencias o falta de alineamiento dentro del PC.

