Dirección del Trabajo zanja disputa por horas de colación en régimen de 40 horas: No están incluidas

La DT determinó que la reducción en el marco de las 40 horas "no puede ser imputada, bajo ningún presupuesto fáctico, al lapso diario destinado a colación".

Luego de una larga discusión jurídica, finalmente la Dirección del Trabajo (DT) zanjó un debate relacionado con la implementación de la ley de 40 horas y el tiempo destinado para la colación de los trabajadores.

Según lo informado por Diario Financiero, la DT publicó un dictamen de 9 páginas dirigido al sindicato de trabajadores de la Universidad Técnica Federico Santa María, en el campus de Santiago.

De este modo, se determinó que la hora de colación no se puede modificar, por lo que la reducción de la jornada no puede incluirla.

En esa línea, se indicó que “no puede ser imputada, bajo ningún presupuesto fáctico, al lapso diario destinado a colación“.

En relación con situaciones en donde se pactó entre empleado y empleador que la hora de colación sea considerada como parte de la jornada, la DT señaló que “esta sólo puede ser modificada mediante el acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en el inciso 30 del artículo 50 del Código del Trabajo”.

Por su parte, el director nacional (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, señaló que “la Ley laboral ha considerado históricamente la colación como un derecho que permite a los trabajadores la recuperación de fuerzas durante la jornada; y, así, cumplir de un modo cabal e idóneo con sus tareas, mientras que la Ley 21.561 reduce la jornada para que el trabajador disponga de tiempo adicional para poder cumplir con su vida personal y familiar”.