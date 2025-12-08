Diputados piden que Unicef intervenga tras idea de Meza de incluir abusadores de menores en indultos humanitarios

Parlamentarios de oposición solicitaron un pronunciamiento del organismo internacional luego de que José Carlos Meza afirmara en CNN Chile que las conmutaciones de pena para reos terminales deberían aplicarse también a condenados por delitos sexuales contra menores.

Un grupo de diputados de oposición anunció que recurrirá a Unicef para solicitar un pronunciamiento sobre la propuesta del diputado republicano y vocero de José Antonio Kast, José Carlos Meza, quien sostuvo que las conmutaciones humanitarias de pena para reos terminales deberían aplicarse incluso a condenados por abusos o violación sexual infantil.

Las declaraciones surgieron en Aquí se Debate, en una conversación sobre la posibilidad de sustituir penas de cárcel para personas con enfermedades terminales. Ante la consulta sobre si la medida incluiría a condenados por delitos contra menores, Meza reafirmó su postura. “Creo que no hay que hacer distinciones. Un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera”, afirmó, agregando que “nadie merece morir en la cárcel”.

Molestia en el oficialismo y un llamado a Unicef

La respuesta generó rechazo inmediato en un grupo amplio de parlamentarios encabezados por Luis Cuello (PC), quienes enviaron una comunicación formal a Unicef solicitando evaluar las declaraciones y pronunciarse sobre su eventual impacto en materia de protección a la niñez.

En la solicitud participan diputadas y diputados del PC, FA, Acción Humanista y la DC, entre ellos Alejandra Placencia, Carmen Hertz, Daniela Serrano, Tomás Hirsch, Diego Ibáñez, Ana María Gazmuri, Héctor Barría, Karol Cariola y Jorge Brito.

“Las declaraciones de José Carlos Meza, diputado y vocero de Kast, en orden a propiciar la impunidad de los condenados por violación de niños mediante la conmutación de penas constituye una propuesta aberrante”, señaló Cuello en un comunicado.

El parlamentario criticó también la reacción del candidato presidencial José Antonio Kast. “Más preocupante aún es que no condena estos dichos y se limita a señalar que, si el Congreso aprueba una ley de estas características, la va a aplicar”, sostuvo.

Cuello añadió que el objetivo de la solicitud a Unicef es reafirmar las obligaciones del Estado en materia de derechos de la niñez: “Pedimos un pronunciamiento que recuerde la importancia del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y la protección frente a toda forma de abuso sexual y violencia”.