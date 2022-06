Los diputados de la UDI, Gustavo Benavente y Juan Antonio Coloma, manifestaron su preocupación por el test de drogas que se deben hacer los parlamentarios semestralmente de forma aleatoria y obligatoria.

Los parlamentarios gremialistas recordaron que se aprobó una indicación -en el marco de la discusión por el Presupuesto 2022- que destina recursos para que todos los parlamentarios del Congreso se sometan a examen de drogas.

Pese a ello y a semanas de cumplirse el plazo, acusaron que la presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola, ha “dilatado” la discusión de la medida. “De no dictarse el reglamento respectivo, la Bancada se hará los exámenes de droga de forma particular y denunciará a la presidenta de comisión de Constitución con la comisión de Ética de la Cámara, por la negligencia inexcusable de no hacer cumplir la ley”, sostuvieron.

Por ello, agregaron que “es increíble que nosotros mismos no seamos en extremo rigurosos en el combate contra la droga y dar señales concretas en este sentido es positivo”.

“Seríamos el primer parlamento en Latinoamérica que por ley haría estos test de drogas y por una desidia quien no se entiende, estamos a menos de 39 días de cumplir el plazo y por ende dejar de cumplir la ley”, señalaron.

Finalmente, los parlamentarios reiteraron que de no haber pronunciamiento sobre el examen, “nuestra Bancada se lo hará de forma particular y voluntariamente”.