Diputados UDI piden eliminar feriado irrenunciable del domingo 14 de diciembre: Apuntan a efectos sobre el comercio

"Las personas no podrán hacer las compras que normalmente hacen durante ese fin de semana, afectando de manera directa a quienes solo disponen de esos días para organizarse y preparar las celebraciones", argumentaron los gremialistas.

La bancada de diputados UDI solicitó al Gobierno otorgar discusión inmediata al proyecto de ley que elimina el feriado irrenunciable durante las jornadas electorales.

Esto, ya que el próximo domingo 14 de diciembre, para la segunda vuelta presidencial, es cercano a Navidad, fecha en que las personas realizan sus regalos y compras de fin de año.

Los diputados Felipe Donoso y Flor Weisse arugmentaron que “el domingo previo a Navidad son las elecciones y, por lo tanto, será un feriado irrenunciable. Las personas no podrán hacer las compras que normalmente hacen durante ese fin de semana, afectando de manera directa a quienes solo disponen de esos días para organizarse y preparar las celebraciones”.

Lee también: Elecciones 2025: Inicio de la franja electoral de Kast y Jara en la segunda vuelta

En esa línea, señalaron que a diferencia de procesos electorales de años anteriores, actualmente la mayoría de la ciudadanía vota cerca de su domicilio y tiene permiso legal para sufragar durante la jornada laboral. Según ellos, sería innecesario mantener un feriado irrenunciable que perjudicaría a las familias y al comercio.

“Este feriado ya no tiene objeto. Las personas votan cerca de sus hogares, tienen tiempo legal para desplazarse e ir a votar, y aun así se les impide realizar compras esenciales en un fin de semana tan relevante como el previo a Navidad. Lamentablemente, quienes solo tienen tiempo los fines de semana encuentran todos los locales cerrados”, dijeron.

A su juicio, el Ejecutivo debería arreglar esta situación: “No podemos generar problemas a las personas por las elecciones. El Gobierno tiene que poner discusión inmediata al proyecto que elimina el feriado irrenunciable. Esto es deber del presidente Gabriel Boric“.