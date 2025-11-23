Diputados UDI emplazan al Presidente por entrega de credenciales de embajador de EEUU

Los parlamentarios cuestionaron "la falta de rigor" por parte del Ejecutivo ante la situación global en materia económica, donde Estados Unidos es un actor relevante.

Diputados de la UDI emplazaron al Presidente Gabriel Boric a recibir las credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Brandon Judd, quien aún no tendría fecha cierta para cumplir con el procedimiento.

El subjefe de la bancada UDI, Felipe Donoso, y el miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Cristhian Moreira, llamaron al mandatario a “actuar como un verdadero jefe de Estado” y atender las consultas del representante estadounidense.

“Ningún presidente puede darse el lujo de desatender una relación histórica, estratégica y comercial como la que Chile mantiene con Estados Unidos, menos aún por las diferencias políticas e ideológicas que hoy existen, que en nada están aportando al desarrollo de nuestro país”, criticaron los diputados mediante un comunicado.

Para los parlamentarios el momento económico global implicaría alguna especie de atención a los representantes estadounidenses.

En ese sentido, cuestionan al mandatario que “sus ansias por instalarse como un referente internacional terminará perjudicando a miles de familias chilenas”.

Los diputados recordaron además recordaron lo ocurrido con el entonces embajador de Israel, Gil Artzyeli, a quien le postergaron la entrega de sus cartas credenciales en La Moneda en medio del conflicto que se vive en Asia oriental.

“Lo único que reflejan estos episodios es la preocupante falta de rigor del Gobierno en el manejo de las relaciones exteriores. Lo más preocupante es que esta actitud infantil que está teniendo el Presidente Boric no sólo puede traer repercusiones políticas, sino que también económicas, dada la relevancia que tiene EE.UU”.

Desde el Gobierno, en tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, aseguró que la entrega de credenciales ocurrirá en el orden cronológico en que llegaron los distintos representantes internacionales, habiendo ya algunos a la espera del proceso.