Diputados Republicanos piden endurecer Ley de Drogas tras primera incautación de bromometcatinona en Chile

Los parlamentarios Stephan Schubert, Catalina del Real y Sofía Cid instaron a actualizar la Ley 20.000, con el fin de "sancionar con mayor severidad la producción, transporte y comercialización de nuevas drogas sintéticas".

Los diputados del Partido Republicano Stephan Schubert, Catalina del Real y Sofía Cid se refirieron a la primera incautación de la droga sintética bromometcatinona en Chile.

En ese contexto, subrayaron la urgencia de actualizar la normativa y reforzar las capacidades de las policías y Aduanas, advirtiendo que el narcotráfico está introduciendo nuevas drogas a un ritmo más rápido que la capacidad del Estado para controlarlas, lo que obliga a reformar de manera urgente la Ley 20.000.

La parlamentaria Cid enfatizó que la incautación demuestra una peligrosa tendencia en la evolución del narcotráfico.

“La primera incautación en Chile de bromometcatinona confirma que el narcotráfico está evolucionando más rápido que nuestras leyes. En el Congreso debemos impulsar reformas para actualizar la Ley 20.000, tipificar y sancionar con mayor severidad la producción, transporte y comercialización de nuevas drogas sintéticas, y fortalecer las facultades de la PDI y Aduanas para la detección temprana. La seguridad de nuestros jóvenes y familias es prioridad, y la vamos a resguardar con leyes firmes y resultados concretos”, sostuvo la parlamentaria.

Schubert ofició a la Subsecretaría de Prevención del Delito solicitando antecedentes técnicos sobre la bromometcatinona.

“Estamos frente a una droga que ya ha generado graves consecuencias en Europa y que, por primera vez, se detecta en Chile. Necesitamos información precisa sobre sus efectos y las rutas de ingreso para diseñar estrategias de persecución penal efectivas y coordinadas. No basta con decomisar, hay que anticiparse y desmantelar las redes antes de que lleguen a los barrios”, advirtió el legislador.

Por su parte, Del Real manifestó que el combate contra las drogas sintéticas requiere una estrategia integral.

“El Estado debe asumir que el narcotráfico es dinámico y cada vez más sofisticado. Se necesitan más recursos para inteligencia policial, coordinación internacional y campañas preventivas dirigidas especialmente a jóvenes. No podemos permitir que esta sustancia se normalice en fiestas o entornos recreativos, porque sus efectos son dañinos y adictivos. Es momento de actuar con decisión y sin relativismos frente a este fenómeno”, expresó.

La magíster en Políticas Públicas de la UC y diplomada en desarrollo institucional en la UA, Javiera Rodríguez, manifestó: “Esta incautación no es una anécdota policial: es una advertencia”.

“Mientras las drogas sintéticas se multiplican, el Estado chileno sigue legislando como si estuviéramos en los años 90”, enfatizó, y agregó: “No se trata solo de sancionar, sino de anticiparse, de reforzar inteligencia, de modernizar la persecución penal”.