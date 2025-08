Diputados oficialistas ingresarán denuncia que Matthei suspendió por ataques en redes sociales: Republicanos responden con críticas

Diputados oficialistas anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos informáticos y de asociación ilícita, a raíz de los ataques en redes sociales que acusó la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Durante este miércoles, diputados oficialistas anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos informáticos y de asociación ilícita. Esto, en el marco de las acciones legales que la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, decidió no concretar tras acusar haber sido víctima de una “campaña sucia” en redes sociales.

El parlamentario del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, declaró que “estamos frente a una verdadera amenaza para la democracia” y agregó: “Nosotros no hablamos de trolls o bots aislados, hablamos de una verdadera maquinación orquestada para difamar, amedrentar y manipular la información”.

Además, remarcó: “Esto es un atentado contra la democracia. Lo que en su momento denunció la candidata Matthei, y que por presión política y del empresariado no se concretó, hoy día vamos a solicitar que se investigue. Y que se cite a declarar, primero, a la candidata Matthei por lo que señaló públicamente, pero en especial que se cite al señor José Antonio Kast”.

Por su parte, la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, complementó: “Vamos a hacer lo que, lamentablemente, Matthei no se atrevió a hacer. Y no se atrevió precisamente porque hubo presiones —así al menos lo pudimos ver por la prensa— para no denunciar lo que ella misma calificó como ‘asqueroso’”.

Desde el Frente Amplio (FA), el diputado Diego Ibáñez respaldó la iniciativa y reconoció que la abanderada presidencial de Chile Vamos “tenía buenas razones para abrir una investigación en el Ministerio Público, y por diversas presiones no lo concretó”.

“Nosotros lo estamos haciendo porque creemos que es importante que las campañas se hagan con la verdad, que se sancione a quienes difunden discursos de odio, calumnias, injurias, y que están escondidos detrás de una pantalla. Esa forma de hacer política es propia de la ultraderecha, de campañas que incitan al odio, a la mentira y a la confrontación en redes sociales”, cerró.

“Son una manga de payasos”

En la vereda contraria, el jefe de bancada del Partido Republicano, Cristián Araya, arremetió contra el oficialismo: “Quiero dejar un mensaje muy claro a los diputados que están perdiendo el tiempo en esto: son una manga de payasos, irresponsables, caprichosos y populistas”.

En esa línea, remarcó: “En tiempos en que el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo avanzan, quieren destinar el trabajo del Ministerio Público a darse este lujito. ¿Para qué? Por favor, un poco de seriedad. Chile vive la peor crisis de seguridad de su historia. Matan chilenos inocentes todos los días y hay un grupo de irresponsables que pretende dedicar esfuerzos del Ministerio Público y de las policías para hacer un punto político”.