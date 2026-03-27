Diputados de oposición piden al presidente Kast revertir alza en los combustibles: “La medida adoptada no era inevitable”

Los parlamentarios solicitaron al mandatario considerar otros mecanismos para enfrentar el aumento del precio de los combustibles, "sin exigir un sacrificio a la gran mayoría de los chilenos y chilenas que viven de su trabajo".

Un grupo de diputados de oposición llegó hasta La Moneda para entregar una carta donde solicitan al presidente José Antonio Kast revertir el alza a los combustibles.

La misiva, que está firmada por los parlamentarios del Partido Comunista, Luis Cuello, Daniela Serrano y Boris Barrera, junto a su par del Partido Socialista, Juan Santana, y Gael Yeomans (Frente Amplio) argumentaron que si la medida se realizó vía decreto, también se puede ingresar otro decreto para echar pie atrás.

“Queda claro que esta medida que implica una alza del precio de los combustibles es un grave error que ha empeorado la situación, y como es un error y también como se ha establecido a través de un decreto por la vía administrativa, es posible de rectificar”, señaló Cuello.

En el documento, apuntan a que es “evidente que la fuerte alza en el precio de los combustibles, la mayor en 46 años, impacta negativamente en la calidad de vida de las personas, reduciendo drásticamente sus ingresos y provocando angustia e incertidumbre”.

Si bien es cierto que el incremento del precio internacional de los combustibles se origina en el conflicto en Medio Oriente, los parlamentarios recalcaron que “es responsabilidad del Gobierno de Chile adoptar decisiones que no impliquen trasladar los costos de una agresión militar a las personas que, con muchos sacrificios, sostienen a sus familias”.

“En ese sentido, debemos constatar que el Gobierno escogió una opción que, a todas luces, resulta perjudicial para la gran mayoría de los chilenos. La medida adoptada no era inevitable“, se lee en la carta.

Así, los diputados solicitan al presidente Kast evaluar otros mecanismos para enfrentar el aumento del precio de los combustibles, “sin exigir un sacrificio a la gran mayoría de los chilenos y chilenas que viven de su trabajo”.