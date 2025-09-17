Diputado Sánchez (Republicanos) denuncia amenazas de muerte en su contra y recibirá protección policial

El legislador, que atribuye los mensajes a sus declaraciones sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, aseguró que no cederá ante intentos de amedrentamiento.

El Ministerio Público ordenó este miércoles protección policial para el diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, luego de que este denunciara haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales.

La denuncia fue ingresada el martes ante Carabineros, quienes dieron inmediato aviso a la Fiscalía.

Las amenazas habrían ocurrido la semana anterior, tras declaraciones del legislador sobre el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, conocido seguidor del expresidente Donald Trump, recogió La Tercera.

Sánchez, representante de la Región de Valparaíso, señaló que los mensajes buscaban silenciar sus posturas políticas.

“Pretenden amedrentarlo a uno para que no defendamos lo que es correcto: un país más seguro, con una inmigración controlada y donde la plata de todos los chilenos se gaste bien”, declaró.

El diputado también aseguró que su partido no cederá ante este tipo de presiones.

“Los republicanos somos de una sola línea. Nunca nos hemos dejado amedrentar por estas cosas y no lo haremos ahora”, afirmó.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni identificaciones de los responsables de las amenazas.