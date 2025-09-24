Diputado Roberto Arroyo participó en detención ciudadana y redujo a ladrón en Concepción

El parlamentario del Partido Social Cristiano redujo y contuvo al sujeto hasta la llegada de Carabineros al lugar.

El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, fue parte de una detención ciudadana y ayudó a reducir a un sujeto que intentaba cometer robos en el centro de Concepción (Región del Biobío).

El hecho ocurrió este miércoles en la intersección de las calles Caupolicán y Freire. En ese lugar, el parlamentario se dio cuenta que dos individuos estaban rompiendo los vidrios de vehículos para sustraer los objetos que se encontraban al interior.

Arroyo empezó a perseguir a uno de los ladrones y logró atraparlo y reducirlo junto a un transeúnte, evitando que quienes vieron el hecho se lanzaran contra el hombre.

El ladrón fue contenido hasta la llegada de personal policial al lugar.

“La delincuencia está tan desbordada que ahora también debemos colaborar de forma directa“, aseguró el diputado socialcristiano.

Además, apuntó a que el Estado tiene la urgencia de “tomar medidas efectivas para frenar esta ola de delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Es hora de que el Estado actúe con firmeza y garantice la seguridad de los chilenos”.