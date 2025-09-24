País región del biobío

Diputado Roberto Arroyo participó en detención ciudadana y redujo a ladrón en Concepción

Por CNN Chile

24.09.2025 / 16:53

{alt}

El parlamentario del Partido Social Cristiano redujo y contuvo al sujeto hasta la llegada de Carabineros al lugar.

El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, fue parte de una detención ciudadana y ayudó a reducir a un sujeto que intentaba cometer robos en el centro de Concepción (Región del Biobío).

El hecho ocurrió este miércoles en la intersección de las calles Caupolicán y Freire. En ese lugar, el parlamentario se dio cuenta que dos individuos estaban rompiendo los vidrios de vehículos para sustraer los objetos que se encontraban al interior.

Arroyo empezó a perseguir a uno de los ladrones y logró atraparlo y reducirlo junto a un transeúnte, evitando que quienes vieron el hecho se lanzaran contra el hombre.

El ladrón fue contenido hasta la llegada de personal policial al lugar.

“La delincuencia está tan desbordada que ahora también debemos colaborar de forma directa“, aseguró el diputado socialcristiano.

Además, apuntó a que el Estado tiene la urgencia de “tomar medidas efectivas para frenar esta ola de delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Es hora de que el Estado actúe con firmeza y garantice la seguridad de los chilenos”.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

País Víctor Providel comparece ante Fiscalía, pero guarda silencio: Defensa busca inhabilitación de fiscales Armendáriz y Jacir
Día de la Música Chilena 2025 en Vitacura: Concierto infantil gratuito, horarios y programación de actividades
Estudio de Laborum: Salario promedio esperado por trabajadores cayó en 2,8% en 2025
Dua Lipa niega que despidiera a su agente y critica al tabloide británico que lo publicó
Kaiser asegura que "el Presidente Boric afixió la candidatura de Michelle Bachelet" a la ONU tras atacar a Estados Unidos
Altas temperaturas continúan en el centro-sur: Pronóstico con máximas de 23° C a 27° C