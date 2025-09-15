“Agradezcan a Dios cada día por todo lo que tienen”: Diputado Ojeda reaparece con una carta tras 10 meses en Capitán Yáber

A través de la misiva, el parlamentario desaforado aseguró ser inocente y denuncia duras condiciones carcelarias, describiendo su experiencia como una “montaña rusa”.

Con una carta escrita a mano, enviada durante su estadía en el Anexo Capitán Yáber, reapareció públicamente este lunes el desaforado diputado Mauricio Ojeda.

Ojeda, imputado en la arista Manicure del Caso Convenios, se encuentra en prisión preventiva hace casi 10 meses en el marco de la investigación de Fiscalía que lo acusa de dos delitos de fraude al Fisco y arriesga condena de 19 años de cárcel.

Cabe recordar que el Ministerio Público investiga la transferencia irregular de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc, bajo el pretexto de realizar capacitaciones para mujeres vulnerables en Temuco y Padre Las Casas.

¿Qué dice la carta del diputado Ojeda?

El documento, compartido a través de su cuenta de Instagram, contiene una reflexión personal sobre su experiencia en la cárcel, en la que asegura ser víctima de una injusticia.

“Voy acercándome a los 10 meses en la cárcel, siendo completamente inocente”, comienza diciendo en la misiva, que describe como una “montaña rusa” marcada por condiciones adversas de encierro.

En el texto, Ojeda narra episodios de hacinamiento —hasta 28 personas en un espacio de 40 metros cuadrados— y situaciones de violencia, como haber presenciado una apuñalada dentro del penal.

También menciona haber enfrentado frío y hambre, lo que, según señala, lo ha llevado a una transformación personal y espiritual.

“He podido descubrir que eres libre realmente cuando dejas de juzgar a los demás”, reflexiona.

Ojeda insiste en que nunca cometió delito alguno, y asegura estar siendo procesado injustamente.

En su carta, deja también un mensaje dirigido a la ciudadanía: “Agradezcan a Dios cada día por todo lo que tienen, incluyendo sus problemas (…) Solo así encontrarán la verdadera libertad”.