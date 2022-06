"No me sorprendería que haya manos negras detrás de esto con el fin de crear este clima de inseguridad y favorecer el Rechazo", publicó el parlamentario del PS en su cuenta de Twitter. Por ello, sus colegas de RN, José Miguel Castro y Camila Flores, acudieron a la instancia, acusando que el parlamentario "no tiene pruebas" de lo planteado.