Diputado Contreras arremete contra el PDG luego que lo expulsaran de la bancada: “Mi diferencia fue no haber votado por Pamela Jiles”

El parlamentario además acusó a su excolectividad de "pactar" con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Además, pidió esclarecer cómo se ocupan los recursos detinados por el Servel al PDG.

El diputado Cristián Contreras se refirió a su expulsión de la bancada parlamentaria del Partido de la Gente (PDG) en el Congreso.

Respecto a esta situación, desde la bancada del PDG manifestaron que “esto se da en un marco de respeto, entendiendo que a veces los caminos, las prioridades o las formas de avanzar no siempre coinciden. Y eso es parte natural de cualquier espacio de trabajo”.

Respecto a su salida involuntaria, el diputado Contreras señaló este lunes que “mi expulsión de la bancada del Partido de la Gente es injusta. Mi única diferencia fue no haber votado por Pamela Jiles como presidenta de la Cámara”.

“No quiero entrar en polémicas, pero sí exigir transparencia. ¿Por qué el Partido de la Gente pactó con el Partido Comunista y con el Frente Amplio? ¿En qué se gastan los recursos monetarios que el Servel le entrega al Partido de la Gente? ¿Existe algún tipo de pago de favor político entre Zandra Parisi y Pamela Jiles por el arrastre electoral?”, emplazó el parlamentario.

Posteriormente, se dirigió contra el líder y excandidato presidencial del partido: “¿Por qué Franco Parisi ahora quiere construirle un monumento al expresidente Gabriel Boric?”

“Seguiré trabajando por lo que considero justo, el equilibrio, y por todo lo que sea bueno para nuestro amado Chile. Aunque eso signifique recibir críticas tendenciosas y tener que buscar una nueva bancada”, sentenció el diputado Contreras.