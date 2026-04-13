“Me da frustración tener un 8,2% de cesantía cuando tienes todo para ser un país que crece al 4 o al 5%”: Diputado Alessandri por reactivación económica

El presidente de la Cámara defendió el proyecto de “Reconstrucción Nacional”, destacó su impacto en la inversión y abordó el debate sobre cambios a la gratuidad en educación.

En medio de la discusión por el proyecto de “Reconstrucción Nacional”, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, abordó el escenario económico actual y las expectativas frente a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, que será presentada en los próximos días por el Presidente José Antonio Kast.

Durante una entrevista en Mesa Central de T13 Radio, el parlamentario planteó su preocupación por los niveles de desempleo en el país. “Me da frustración tener un 8,2% de cesantía cuando tienes todo para ser un país que crece al 4 o al 5%”, afirmó, enfatizando la necesidad de impulsar medidas que reactiven la economía.

En ese contexto, destacó que el proyecto no solo apunta a la reconstrucción tras catástrofes, sino que busca un impacto más amplio. “Es la ley de reactivación, totalmente, si esto es mucho más que reconstrucción. Esto es como un golpe de nitro que le llega a Chile”, sostuvo, agregando que la iniciativa pretende dinamizar la inversión y el empleo en el corto plazo.

Según explicó, el plan contempla ajustes en áreas como tributación, permisología e incentivos a la inversión, con el objetivo de generar condiciones más atractivas para el desarrollo económico.

“No solo el tributario, de permisología, de incentivo a la inversión, que pretende poner de pie a Chile muy rápido, que se note el segundo semestre”, indicó.

Alessandri también señaló que el proyecto ha tomado más tiempo en su elaboración debido a la incorporación de distintas propuestas. “Se ha demorado un poco porque sigue abierto, se están recibiendo ideas”, comentó, destacando el trabajo con parlamentarios y equipos técnicos.

En paralelo, abordó el debate sobre eventuales modificaciones a la gratuidad en educación superior, donde la oposición ha planteado alternativas. “La gratuidad limitada a 30 años, de partida, es poco en el contexto general y tiene muchos problemas”, afirmó, proponiendo en cambio un sistema flexible.

“Que usted tenga 8 años de gratuidad en su vida y usted los ocupa cuando quiera”, explicó.

Respecto a la tramitación legislativa, el diputado detalló que ya existen conversaciones con distintos sectores políticos para viabilizar la iniciativa. “Se está conversando con el PPD, con la DC, con el PDG, que ha sido muy propositivo”, señaló.

Asimismo, subrayó la urgencia de avanzar en el Congreso para aprobar el proyecto en los próximos meses. “Si tú crees que Chile está creciendo poco, no está creando empleo y no está atrayendo inversión, vota en general la idea de legislar”, sostuvo, proyectando que la votación inicial podría concretarse en mayo.

Finalmente, insistió en que la agenda económica es prioritaria y que su tramitación podría intensificarse. “Si tenemos que sesionar de lunes a viernes, de lunes a domingo, si la Comisión de Hacienda tiene que andar en doble turno (…) esta batería de 43 proyectos es la apuesta nuestra del Gobierno para poner a Chile a crecer de nuevo”, concluyó.