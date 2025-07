Diputado Aedo (DC) anuncia su respaldo a Jeannette Jara

"Confío en su capacidad de liderar una coalición amplia, donde las diferencias no se anulan, sino que se integran con sentido en un proyecto común", manifestó el parlamentario de la Democracia Cristiana.

El diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, anunció que entregará su respaldo a Jeannette Jara de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

A pesar de que su partido aún no ha tomado posición al respecto, e incluso algunos personeros han apuntado a que no apoyarían a la candidata del Partido Comunista, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados ya tomó su decisión.

Este respaldo lo dio a conocer a través de una columna de opinión en El Mostrador, donde justificó su postura.

“Soy democratacristiano. Lo he sido toda mi vida. Y tengo plena conciencia de que la Democracia Cristiana nació como una alternativa tanto al comunismo como al capitalismo. Pero también, y sobre todo, como una apuesta por la justicia social, el diálogo y la construcción de puentes donde otros solo han visto trincheras”, escribió.

Y añadió: “Hoy he decidido apoyar a Jeannette Jara. Y no porque haya cambiado de principios, sino precisamente porque los mantengo. Porque estoy convencido de que hacer política no consiste en atrincherarse en una ideología como si fuera un dogma, sino en abrirse al otro –incluso a quien ayer fue adversario– para reconocer en él una voluntad común, una palabra que se cumple, una causa que se comparte”.

En su columna, además, manifestó que durante tres años trabajaron “impulsando juntos reformas concretas”, mientras ella era ministra del Trabajo, y que “puedo decir con certeza que estamos ante una lideresa que no necesita disfraces ni frases vacías”.

“La apoyo porque sé que cumple su palabra, porque he visto su coherencia en los momentos difíciles, y porque confío en su capacidad de liderar una coalición amplia, donde las diferencias no se anulan, sino que se integran con sentido en un proyecto común”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que si tomara decisiones “encerrado” en su identidad ideológica, no podría hacer política y que caería en el sectarismo.

Eso “no es política. Eso es fanatismo. Y, lamentablemente, es el camino que han tomado sectores de la derecha –Matthei, Kaiser, Kast–, donde los que piensan distinto no son adversarios, sino enemigos. Esa mirada rompe la democracia, empobrece el debate y paraliza al país”.

El parlamentario aseveró que la política es un espacio de acuerdos, diálogo honesto y de disenso con respeto, por eso “respaldo a Jara. Porque quiero ser un político que no teme cruzar puentes si del otro lado hay alguien dispuesto a caminar por el bien común”.