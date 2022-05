Este jueves, la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó respecto a diversas temáticas, entre ellas, el proyecto de personas menstruantes.

En ese contexto, intervino la diputada Erika Olivera (IND-RN) quien solicitó a la instancia que se pronunciara sobre las noticias que falsas que circularon en torno a la iniciativa y que, según su criterio, buscan desprestigiar la labor del Congreso.

“Ayer se contactaron conmigo algunas personas preocupadas por el proyecto de ley respecto a las personas menstruantes, porque anda circulando un titular que dice falsamente, que la medida plantea reemplazar la palabra ‘mujer’ por ‘persona menstruante’“, comenzó diciendo la parlamentaria.

A continuación aseguró saber “desde donde nacen estas falsedades porque eso son (…) yo soy una mujer menstruante, soy mamá de cinco hijos y por lo tanto, también fui una persona gestante”.

“Yo entiendo que cuando hablamos de personas, hablamos de todos, todas y todes, porque además estamos en una sociedad donde toda persona merece respeto. Soy mamá de una niñe y, obviamente me duele mucho cuando de parte de nuestra sociedad atacan con falsedades”, agregó.

En esa línea, Olivera solicitó ante la comisión que se enviara una nota a la Mesa, “porque además están desprestigiando la labor que hace el Congreso Nacional. Nosotros estamos acá representando a las personas y que se levanten esas falsedades nos involucra a todos, todas y todes. Por lo tanto, pido que la Mesa también se pronuncie al respecto (sic)”.

“A esa derecha extremista, porque yo sé quiénes son, le digo que se vayan a la cresta con sus ideologías baratas”, enfatizó.

“Ya no podemos seguir trabajando en un ambiente donde muchos de nosotros nos hemos sentido atacados y atacadas, y tenemos que soportar todos los días intervenciones que no se miden, que no ponen atajo. Yo de verdad pido y exijo el respeto que todos, todas y todes merecemos (sic)”, concluyó, provocando los aplausos de parte de la comisión.

Revisa a continuación la intervención completa