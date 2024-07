Diputada Marisela Santibáñez denuncia a asesor parlamentario por acoso sexual: “Exijo que esa persona salga o me retiro yo”

La parlamentaria señaló que no dirá el nombre del acusado ni tampoco del diputado que lo tiene contratado.

La diputada Marisela Santibáñez (PC) realizó una denuncia por acoso sexual en medio de la sesión de la Mesa Técnica, que se reunió en la sede del Congreso en Santiago para evaluar medidas para paliar el alza en las cuentas de la luz.

En la instancia se encontraba el ministro de Energía, Diego Pardow, además del presidente de la instancia, senador Juan Luis Castro, y los diputados Yovana Ahumanda, Ximena Ossandón, Jaime Mulet, Rubén Oyarzo y José Miguel Castro.

En ese contexto es que la parlamentaria pidió la palabra y dijo: “En esta sala hay una persona que me acosó sexualmente, yo no voy a exponer ni su nombre ni el diputado que lo tiene contratado, pero yo exijo que esa persona salga, o me retiro yo”, según consigna La Tercera.

Y añadió: “Me pone muy mal este tema, fue algo que a mí me costó demasiado enfrentarlo, lo digo sinceramente por todas las mujeres que estamos aquí presentes (…) ¡Exijo que salga esta persona de la sala!”

Además, recalcó que este es un “gobierno feminista, así nos declaramos”.

Tras ello, el senador Castro decidió suspender momentáneamente la sesión y pidió que todos los presentes, incluidos los asesores, salieran de la sala.