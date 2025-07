Diputada Arce acusa hostigamiento del subsecretario Orellana en Comisión de Educación: “Me culpó de que el proyecto se cayó”

La diputada Mónica Arce relató en CNN Chile que, durante la sesión de la Comisión de Educación, el subsecretario Víctor Orellana “se ofusca, se levanta y me culpa de que el proyecto se cayó. Yo le pido que, por favor, no cometan esa injusticia, que no me puede culpar o responsabilizar a mí porque se caiga un proyecto”.

La diputada Mónica Arce (ind-Democracia Cristiana) acusó de hostigamiento al subsecretario de Educación, Víctor Orellana. El hecho ocurrió en medio de una sesión de la Comisión de Educación —que ella preside— durante la votación de un proyecto clave para el Gobierno.

En conversación con CNN Chile, la parlamentaria señaló que el subsecretario le escribió a través de su número personal, utilizando la aplicación WhatsApp, donde le pidió que no dejara caer el proyecto y que lo aprobara.

“Y una vez que ya me toca comenzar a votar, comienzo a hacer mi argumentación del voto y, delante de todos, en medio de la sesión, empieza a pedirme por favor que yo apruebe el proyecto. Termino mi argumentación, mi voto es una abstención, con lo que el recuento da por caído el proyecto”, describió.

Arce detalló que “el subsecretario, ofuscado, se levanta y me culpa de que el proyecto se cayó. Yo le pido que, por favor, no cometan esa injusticia, que no me puede culpar o responsabilizar a mí porque se caiga un proyecto. Mi voto vale exactamente lo mismo que el de mis demás compañeros. No por ser la presidenta tiene un valor adicional y, por lo tanto, si en su mayoría nosotros creemos que el proyecto no era bueno, ¿por qué solamente se me increpa a mí?”.

Según confirmó CNN Chile, y tal como fue corroborado por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, la diputada puede acogerse a la Ley Karin en el marco de su función parlamentaria.

El argumento de Arce es que este tipo de conductas no deben ocurrir en las comisiones y que lo sucedido no solo fue incómodo para ella, sino también para sus pares que estaban presentes en la sesión.

El timonel de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, afirmó que las relaciones con el Gobierno y el Ministerio de Educación (Mineduc) están congeladas a raíz de este episodio.

¿Qué dijo el Ministerio de Educación?

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que “desde el sector hemos estado combatiendo hace rato el tema del buen trato. Eso siempre tiene que estar presente en la dinámica cotidiana de cualquier persona”.

“Efectivamente, creo que hay que revisar las dinámicas generales, no solamente el caso particular que se está discutiendo hoy día. Yo espero que estas cosas se puedan resolver. El subsecretario pidió disculpas, me parece que eso es lo correcto: tener la templanza de reconocer un error y ofrecerla. Yo espero que esto pueda resolverse pronto. El subsecretario es consciente de que cometió un error, por eso mismo hizo una declaración pública el día de ayer”, enfatizó.

En el plano político, añadió: “Nosotros conversamos, además, con la Democracia Cristiana. Yo tuve una conversación en particular con el presidente Alberto Undurraga, con quien aclaramos todos los temas. Él dio por superado el impasse y espero que esto no siga escalando”.

Sin embargo, la situación siguió escalando, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bodadilla, anunció que “hemos presentado una denuncia en virtud de la ley Karin en contra del subsecretario de Educación Superior por el maltrato que ha dado a una diputada de la República como es Mónica Arce”.

“Un gobierno que se declara feminista no puede tratar así a una mujer y por eso creemos que aquí deben operar todas las instancias que sean necesarias para sancionar a este subsecretario que maltrató a una mujer”, concluyó.