El jefe de la misión de la Embajada de Ucrania en Chile, Vladyslav Bohorad, aseguró que “algunos diputados y senadores de izquierda no dan autorización para un discurso del presidente Volodímir Zelensky“.

En entrevista con El Mercurio, el diplomático señaló que hace cerca de tres meses le solicitó al Congreso Nacional una instancia para que el mandatario ucraniano intervenga desde Kiev.

También recordó que el presidente Gabriel Boric ha dicho “varias veces en cumbres internacionales, incluyendo la Asamblea General de la ONU de septiembre, su solidaridad con Ucrania, un no a la guerra en Ucrania por parte de Rusia y expresó su condena a esta guerra y que su Gobierno está listo para apoyar a Ucrania y hacer todo lo posible para terminar esta guerra”.

Respuesta del PC

La diputada María Candelaria Acevedo (PC) explicó que “estamos en desacuerdo en que las potencias lleguen a otros países de esa forma a esta desestabilización”, y respecto a la crisis en ucrania, en particular, dijo que “en nuestra bancada no hemos conversado, no hemos visto nada en función de esta situación”.

“Si hay algún rumor o comentario, eso lo tenemos que desechar, porque primero lo tenemos que conversar y creo que no habría problema en ese sentido de poder aceptar una situación así. Los que quieran van a ir, por lo menos en la bancada del Partido Comunista no lo hemos visto“, sentenció.