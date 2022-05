(CNN) – Un veterano del servicio diplomático ruso anunció este lunes su dimisión en protesta por la guerra de su país contra Ucrania, según informaron varios medios de comunicación.

En una inusual protesta pública, Boris Bondarev, diplomático destinado en la misión de Rusia ante las Naciones Unidas en Ginebra, publicó una declaración en la que condenaba la invasión rusa de Ucrania y criticaba al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso por su complicidad en lo que describió como una “guerra agresiva”, un lenguaje que está prohibido en Rusia en virtud de las leyes de censura.

“Durante veinte años de mi carrera diplomática he visto diferentes giros de nuestra política exterior, pero nunca me he avergonzado tanto de mi país como el 24 de febrero de este año“, escribió Bondarev, refiriéndose a la decisión del presidente Vladímir Putin de invadir Ucrania.

“La guerra agresiva desatada por Putin contra Ucrania, y de hecho contra todo el mundo occidental, no solo es un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también, quizás, el crimen más grave contra el pueblo de Rusia, con una audaz letra Z que tacha todas las esperanzas y perspectivas de una sociedad libre próspera en nuestro país”, añadió.

El respetado periódico económico ruso Kommersant se puso en contacto con Bondarev, quien confirmó la autenticidad del mensaje. The New York Times confirmó la recepción de la renuncia enviada por correo electrónico a los diplomáticos en Ginebra.

La misión rusa ante la ONU en Ginebra se negó a comentar el asunto a la CNN, y Bondarev no respondió a los mensajes enviados a la cuenta de LinkedIn.

El post en LinkedIn arremetía contra los dirigentes rusos por la corrupción, diciendo: “Los que concibieron esta guerra solo quieren una cosa: permanecer en el poder para siempre, vivir en pomposos palacios de mal gusto, navegar en yates comparables en tonelaje y coste a toda la Armada rusa, disfrutando de un poder ilimitado y una impunidad total. Para conseguirlo están dispuestos a sacrificar tantas vidas como sea necesario. Miles de rusos y ucranianos ya han muerto solo por esto”.

También señaló al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso para criticarlo duramente. “Lamento admitir que a lo largo de estos veinte años el nivel de mentiras y de falta de profesionalidad en el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores no ha dejado de aumentar. Sin embargo, en los últimos años, esto se ha vuelto simplemente catastrófico“, decía el correo.

“Hoy, el Ministerio de Asuntos Exteriores no se ocupa de la diplomacia. Se trata de belicismo, mentiras y odio. Sirve a los intereses de unos pocos, de muy pocos, contribuyendo así a un mayor aislamiento y degradación de mi país. Rusia ya no tiene aliados, y no hay que culpar a nadie más que a su política imprudente y mal concebida”, continúa el post.

El perfil de LinkedIn describe a Bondarev como un veterano del servicio diplomático ruso, con experiencia en control de armas y no proliferación. La foto del perfil tiene ahora el hashtag #opentowork.