“Flojo y merluzo”: Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano, ataca a Boric y defiende a Daniel Jadue

El parlamentario venezolano no solo cuestionó la capacidad del mandatario para gobernar, sino que también criticó su gestión en temas de derechos humanos, acusándolo de reprimir a estudiantes y comuneros mapuches.

Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y considerado el “N.º 2” del Chavismo, arremetió este miércoles contra el Presidente Gabriel Boric, calificándolo de “bobo” y “flojo”.

Durante la emisión de su programa “Con el mazo dando”, el parlamentario respondió a los recientes dichos del mandatario, quien en entrevista con Deutsche Welle (DW), aseguró que en Venezuela “las instituciones están deterioradas”.

En ese contexto, Cabello señaló que el presidente Boric es “incapaz de gobernar su propio país”.

El diputado chavista no se limitó a estas críticas y cuestionó severamente la gestión de Boric en temas de derechos humanos.

“Tiene preso a los hermanos mapuches, no ha hecho justicia por los muchachos que perdieron ojos y la visión completa en Chile (…) y va a venir a hablar de Derechos Humanos aquí en Venezuela”, declaró.

Además, acusó al mandatario de reprimir a los estudiantes chilenos, indicando que “saca a las patrullas, a las fuerzas para reprimir a los alumnos de educación media en Chile y los atropella (…) y viene a hablar de DD. HH. aquí. No tiene nada que hacer, no tiene trabajo en su país, porque es un flojo (…) respete a Venezuela, señor, no se meta en los asuntos internos de Venezuela“.

En su arremetida, Cabello también abordó la situación política en Chile, asegurando que el jefe de Estado gobierna bajo la Constitución instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“Usted gobierna con la Constitución del más terrible asesino de este continente del último siglo y no hace nada. Al contrario, saboteó para que se hiciera una Constitución de verdad para Chile”, expresó el diputado.

Asimismo, añadió que “terminó negociando con la extrema Derecha para que no tocaran la Constitución de Pinochet, que fue la misma con la que gobernó la señora (Michelle) Bachelet, otra de las que les encanta hablar”.

Finalmente, Cabello salió en defensa de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, quien se mantiene en prisión preventiva por varios delitos de corrupción en el marco de la investigación del caso Farmacias Populares, afirmando que el jefe comunal está encarcelado por “decir las verdades”, calificándolo como “un compañero revolucionario”.

“Y ahorita tienen encarcelado a Jadue, un alcalde, porque Jadue tiene por costumbre decir las verdades y lo encarcelaron. Compañero, revolucionario, de los que ha aguantado las peleas, todas y ahora terminó encarcelado y ahora habla de derechos humanos. Balurdo. Le dicen merluzo“, expresó.