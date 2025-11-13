PDI realiza nuevas diligencias en domicilios vinculados al triple homicidio en La Reina

Personal de la Brigada de Homicidios efectuó pericias solicitadas por la defensa de Jorge Ugalde, con presencia de representantes de ambas partes para asegurar transparencia.

La Brigada de Homicidios de la PDI, junto al Ministerio Público, desarrolló este jueves nuevas diligencias vinculadas al triple homicidio en La Reina, caso que mantiene como imputado a Jorge Ugalde, cuñado del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus hijos mellizos de 17 años.

Las pericias se realizaron tanto en el domicilio de las víctimas como en la vivienda del imputado. Según explicó la subcomisaria Konny González, se trató de procedimientos solicitados por la defensa y considerados parte del proceso investigativo. “Forman parte de las diligencias pedidas por la defensa y buscan mantener la imparcialidad de la investigación”, indicó.

Entre los requerimientos estuvo la fijación fotográfica del sitio del suceso. Para garantizar transparencia, las actuaciones contaron con la presencia del abogado defensor de Ugalde, además de un familiar representante de las víctimas.

El fiscal Francisco Lanas, a cargo del caso, también asistió a la revisión inicial en terreno antes de retirarse minutos después.