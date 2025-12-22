País trama bielorrusa

Simpertigue califica de “injusta” destitución por AC: “Me han hecho responsable de la crisis del Poder Judicial”

Por CNN Chile

22.12.2025 / 18:09

El abogado, ahora destituido tras aprobarse la acusación constitucional en su contra, lamentó el resultado y señaló que el mea culpa que hace es "haber sido demasiado inocente" de las situaciones hoy cuestionadas.

El ahora destituido juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, calificó de “injusto” el resultado de la acusación constitucional en su contra, aprobada este lunes por el Senado.

“Primero, me parece que es una decisión muy injusta. En segundo lugar, me han hecho repsonsable de la crisis que vive el Poder Judicial”, aseguró a la prensa previo a dejar el recinto.

El primer capítulo fue aprobado por unanimidad, sin abstenciones ni votos en contra; el segundo capítulo fue el único que tuvo diferencias y fue rechazado: 18 a favor, 3 en contra y 20 abstenciones; y el tercero también fue aprobado por 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

En las intervenciones cada parlamentario entregó sus motivos para respaldar o rechazar cada uno de los tres capítulos del libelo, pero a juicio del abogado “ninguno se hizo cargo de cada uno de los puntos de la defensa en profundidad, como era lo que esperaba”.

“He sido muy feliz en el Poder Judicial. Mi carrera la he conducido durante muchos años de forma honesta. Estoy muy agradecido del Poder Judicial y a pesar de lo que ha ocurrido tengo la frente en alto”.

Consultado si hacía alguna autocrítica o mea culpa, Simpertigue comentó: “parece, a mi edad, absurdo, pero el mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente de situaciones que debí darme cuenta”.

