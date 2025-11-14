Diego Simpértigue bajo la lupa: La trayectoria del nuevo ministro de la Corte Suprema investigado por el caso Muñeca Bielorrusa

El magistrado -también reconocido como el primer ministro de carrera del máximo tribunal proveniente de un pueblo originario- enfrenta un sumario administrativo luego que se revelara un viaje que realizó a Europa junto a uno de los acusados de pagar coimas a la removida jueza Ángela Vivanco.

Este viernes, el pleno de la Corte Suprema anunció la apertura de un sumario administrativo contra el ministro del máximo tribunal, Diego Simpértigue, quien apareció involucrado en una situación relacionada con el denominado caso Muñeca Bielorrusa.

Esto, luego que Reportea diera a conocer que Simpértigue viajó en un crucero por Europa junto a Eduardo Lagos, y a las esposas de ambos.

Lagos es uno de los imputados por el Ministerio Público acusado de haberle pagados coimas a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Esto, en una trama que habría beneficiado al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM) en un juicio contra Codelco, en el que recibieron millonarios beneficios económicos. Por dicho motivo, se investiga si Vivanco habría fallado a favor de CBM a cambio de un pago económico.

En el caso de Simpértigue, el citado medio también reveló que falló a favor del consorcio bielorruso dos veces, entre 2023 y 2024.

De hecho, el viaje en crucero que recorrió 9 ciudades de Europa comenzó dos días después del último pago de Codelco a CBM.

Al respecto, la ministra vocera de la Suprema, María Soledad Melo sostuvo que “respecto de la situación del ministro Diego Simpértigue, el pleno -estimando necesaria la revisión de estos antecedentes y obtener mayor claridad respecto de los mismos- dispuso la instrucción de un sumario administrativo que va a estar a cargo del fiscal judicial de la Corte Suprema”.

“Hay que investigar, y si hay que determinar responsabilidades, se determinan, y si hay que sancionar, se sanciona. Esta situación está partiendo y el pleno verá en su oportunidad cuál es la medida que va a adoptar al respecto“, sentenció.

Diego Simpértigue y su carrera en el Poder Judicial

El ministro Simpértigue llegó a la Corte Suprema en enero de 2022, luego que el Senado aprobara su nominación de forma unánime, con 36 votos.

En este momento, los parlamentarios habían destacado el origen aimara de su madre, ya que se convirtió en el primer ministro de carrera de la Corte Suprema proveniente de uno de los pueblos originarios.

¿Cuándo comenzó su carrera judicial? El sumariado ministro comenzó como oficial cuarto del Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar en diciembre de 1982.

Posteriormente, se trasladó a la Región de Coquimbo, en la que desempeñó funciones como: secretario del Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo, en 1987; relator de la Corte de Apelaciones de La Serena, en 1989; juez del Primer Juzgado de Letras de La Serena, en 1997.

Posteriormente, en el año 2000 fue nombrado como juez de Garantía de La Serena, siendo parte de los magistrados que dieron el inicio de la Reforma Procesal Penal.

Dos años después, asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, la que presidió en 2012.

En 2014, Simpértigue se convirtió en ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, y fue su presidente en 2015.

Sumado a su carrera en el Poder Judicial, el juez ha sido director del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ), además de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas.