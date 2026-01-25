Dictan orden de detención en contra de Ángela Vivanco: Exministra de la Suprema será formalizada este lunes

Todo dentro del caso Muñeca Bielorrusa, donde la abogada es investigada por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

Durante la noche de este domingo, una importante diligencia realizó personal del OS7 de Carabineros.

Esto porque personal policial concurrió hasta la casa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para proceder a su detención.

La diligencia es encabezada por el fiscal Marco Muñoz de la Fiscalía Regional de Los Lagos. El persecutor señaló que la diligencia se desarrolló con normalidad y que Vivanco, retirada con esposas de su hogar, pasará la noche en un recinto policial.

Todo dentro del caso Muñeca Bielorrusa, donde la abogada es investigada por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

Y la detención se da a solo días de que la Suprema acogiera la querella de capítulos presentada en su contra.

Revisa acá la detención de Vivanco