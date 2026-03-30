Día del Joven Combatiente: Mujer volvía de concierto y fue baleada por manifestantes en San Bernardo

La víctima salía del Metro cuando fue alcanzada por una bala "perdida".

Una mujer de 26 años fue baleada en medio de manifestaciones por el Día del Joven Combatiente en la comuna de San Bernardo (Región Metropolitana).

La situación ocurrió la noche de este domingo, mientras la víctima salía del Metro junto a un amigo tras retornar del concierto de Soda Stereo.

En el lugar había incidentes y barricadas relacionados con el Día del Joven Combatiente, y en ese momento, la joven fue alcanzada por un proyectil en la zona del abdomen.

En un comienzo se señaló que la joven se encontraba con riesgo vital; sin embargo, su diagnóstico cambió de forma favorable conforme avanzaban las horas.

De acuerdo a información policial, salió de dicho estado, pero se mantiene grave.

Personal de la 62° Comisaría de San Bernardo está desarrollando las diligencias respectivas, tomando declaraciones de testigos y manteniendo un trabajo junto a la Fiscalía con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos.