Día de los Cerros 2025: Actividades en Providencia, La Reina, Lo Barnechea, Maipú, Huechuraba, Quilicura, Renca y otras comunas

Durante este mes de octubre se celebrará la quinta versión del Día de Los Cerros, con actividades en diversas comunas de la Región Metropolitana. El evento busca promover el cuidado del patrimonio natural y ofrece caminatas, recorridos guiados en bicicleta y jornadas de observación, ideales para disfrutar del aire libre.

El mes de octubre llega con una variada agenda: música, teatro, ferias y festivales. Pero también es un tiempo ideal para disfrutar las mañanas y las tardes cuando baja el sol, haciendo deporte y conectando con el patrimonio natural.

Eso es precisamente lo que promueve el Día de los Cerros, que en su quinta edición, organizada por la Fundación Cerros Isla, invita a participar en diversas actividades al aire libre, desde el norte hasta el extremo sur del país.

Las coordenadas del evento

El Día de los Cerros 2025 se celebrará el domingo 19 de octubre. Las actividades programadas a nivel nacional pueden consultarse en la plataforma oficial de la Fundación Cerros Isla.

En la Región Metropolitana, destacan actividades como: