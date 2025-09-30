País Día de los Cerros

Día de los Cerros 2025: Actividades en Providencia, La Reina, Lo Barnechea, Maipú, Huechuraba, Quilicura, Renca y otras comunas

Por Polet Herrera

30.09.2025 / 16:57

{alt}

Durante este mes de octubre se celebrará la quinta versión del Día de Los Cerros, con actividades en diversas comunas de la Región Metropolitana. El evento busca promover el cuidado del patrimonio natural y ofrece caminatas, recorridos guiados en bicicleta y jornadas de observación, ideales para disfrutar del aire libre.

El mes de octubre llega con una variada agenda: música, teatro, ferias y festivales. Pero también es un tiempo ideal para disfrutar las mañanas y las tardes cuando baja el sol, haciendo deporte y conectando con el patrimonio natural.

Eso es precisamente lo que promueve el Día de los Cerros, que en su quinta edición, organizada por la Fundación Cerros Isla, invita a participar en diversas actividades al aire libre, desde el norte hasta el extremo sur del país.

Las coordenadas del evento

El Día de los Cerros 2025 se celebrará el domingo 19 de octubre. Las actividades programadas a nivel nacional pueden consultarse en la plataforma oficial de la Fundación Cerros Isla.

En la Región Metropolitana, destacan actividades como:

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País SEC multa a Gasco con $208 millones por explosión en planta de Maipú durante 2023
Beer Fest Medieval 2025 en Melipilla: Fechas, horarios, entrada gratuita y programación completa
Corte Suprema ordena bloqueo de sitios de apuestas online en Chile tras establecer que operan ilegalmente
Día de los Cerros 2025: Actividades en Providencia, La Reina, Lo Barnechea, Maipú, Huechuraba, Quilicura, Renca y otras comunas
Doble parricidio en Chiguayante: Amplían detención de mujer acusada de disparar y matar a sus hijos de 35 y 39 años
Diputados crean bancada por la Reinserción Social y proponen instaurar el 18 de julio como Día Nacional en honor a Nelson Mandela