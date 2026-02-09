DGAC inicia procedimiento por presunta presencia de explosivos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil, se inició un procedimiento de seguridad en una aeronave tras un aviso por la presunta presencia de explosivos. Actualmente, se espera la llegada del GOPE.

Durante la tarde de este lunes se activó un procedimiento de seguridad en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, debido a la presunta presencia de un artefacto explosivo.

