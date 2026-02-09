País policial

DGAC inicia procedimiento por presunta presencia de explosivos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Por CNN Chile

09.02.2026 / 19:32

{alt}

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil, se inició un procedimiento de seguridad en una aeronave tras un aviso por la presunta presencia de explosivos. Actualmente, se espera la llegada del GOPE.

Durante la tarde de este lunes se activó un procedimiento de seguridad en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, debido a la presunta presencia de un artefacto explosivo.

Noticia en desarrollo…

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

Mundo Rey Carlos está "listo para apoyar" a la policía frente nuevos antecedentes sobre Andrés y Jeffrey Epstein
DGAC inicia procedimiento por presunta presencia de explosivos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez
El 86% de los migrantes detenidos por ICE durante el primer año de Trump carecen de historial violento
Justicia ordena al Hospital del Salvador pagar $70 millones a familia de fallecido por “falta de servicio”
Vitamina E en verano: el antioxidante clave para proteger la barrera cutánea del rostro
Minsal destaca que 2,7 millones de personas salieron de la lista de espera “No GES” en 2025