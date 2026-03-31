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DGAC informa que avión proveniente de Atlanta hizo aterrizaje de emergencia en aeropuerto de Antofagasta

Por CNN Chile

31.03.2026 / 09:03

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La institución indicó que se aplicaron los procedimientos de seguridad correspondientes y que el aeropuerto está operativo.

Un avión que venía desde Atlanta (Estados Unidos) realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Antofagasta.

Se trató de un avión de la compañía Delta que llevaba 246 pasajeros, el cual habría sufrido una falla de motor, según consigna Meganoticias.

La situación fue confirmada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en sus redes sociales: “Informamos que avión procedente de la ciudad de Atlanta realizó aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Andrés Sabella“.

El organismo llevó a cabo los procedimientos de seguridad respectivos.

En tanto, el terminal aéreo “se encuentra operativo”.

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