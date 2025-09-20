País viña del mar

Devastador incendio consume la Iglesia Las Carmelitas en Viña del Mar

Por CNN Chile

20.09.2025 / 13:17

El siniestro ya ha alcanzado la tercera alarma de incendio estructural y ha movilizado a diversas unidades de Bomberos para intentar sofocar las llamas.

Un devastador incendio ha afectado la Iglesia Las Carmelitas, ubicada en pleno centro de Viña del Mar, específicamente en la intersección de Avenida Libertad con 5 Norte.

A raíz de la magnitud del fuego, el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar solicitó apoyo a la institución de Valparaíso.

Hasta el momento, el tránsito en dicha intersección se encuentra completamente interrumpido debido a la presencia de los equipos de emergencia, lo que ha generado importantes dificultades en el flujo vehicular en el sector.

Noticia en desarrollo…

