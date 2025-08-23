Detienen a los tres reos que se fugaron desde cárcel de Valparaíso: Fueron encontrados en Copiapó

La detención se concretó en el sector del peaje El Totoral, en Copiapó.

Este sábado, Carabineros logró la detención de los tres reos que se fugaron desde la Cárcel de Valparaíso el pasado 14 de agosto.

Los individuos fueron hallados pasadas las 1:00 de la madrugada en el sector del peaje El Totoral, en Copiapó, en la Región de Atacama.

Se trata de Claudio Fornes, Juan González y Jairo González, quienes hace poco más de una semana se habían fugado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Valparaíso, informó el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia.

La aprehensión “se logró gracias al trabajo conjunto entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Local de Valparaíso, lo que permitió desarrollar una serie de diligencias tendientes a dar con el paradero de estas personas”, indicó Tapia.

Cabe recordar que los tres individuos huyeron desde el recinto penal utilizando una cuerda de acero como “estilo canopy”, tras lo cual llegaron a un vehículo que los esperaba en las inmediaciones del lugar.

Dos de los presos cumplían penas de presidio perpetuo calificado por homicidios.