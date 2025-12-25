Detienen a segundo implicado en homicidio del “mono vaster”, líder criminal de La Pintana

El crimen ocurrió en septiembre de 2024.

Carabineros informó que logró la detención de un segundo imputado vinculado al homicidio del “mono vaster”, ocurrido en septiembre de 2024 en La Pintana (Región Metropolitana).

Con esto, se confirma la existencia de dos arrestados por el hecho, considerando al primer aprehendido en septiembre de 2024 y al segundo este 24 de diciembre de 2025.

El segundo imputado es un hombre de 23 años sin antecedentes penales. Mantiene tres detenciones por tráfico de drogas, falsificación de licencia de conducir e infracción a la salud pública.

Tras pasar a control de detención, quedó en prisión preventiva por 90 días, mientras dure la investigación.

El crimen del “mono vaster”

El crimen ocurrió en septiembre del año pasado en La Pintana, cuando los hermanos J.O.R.M. y J.E.R.M. estaban en su casa e ingresó herido el “mono vaster”, de iniciales V.M.G.P., -también conocido como “el Dios de la guerra”.

“Mono vaster” era perseguido por desconocidos que realizaron múltiples disparos hacia el interior de la vivienda.

Tras ello, “mono vaster” y J.E.R.M. quedaron con lesiones de extrema gravedad, falleciendo en un recinto asistencial.

Luego de diversas técnicas especiales de investigación, entre levantamiento de información, análisis criminal y otras diligencias autorizadas judicialmente, el OS9 de Carabineros logró identificar a uno de los presuntos autores del ataque.

Así, y tras una orden de entrada, registro e incautación, se detuvo este 24 de diciembre al imputado L.A.C.L., logrando así la segunda detención relacionada con el doble homicidio.