Detienen a presunta autora de parricidio en Chiguayante: La encontraron en la Región de Ñuble y portando un arma

Según el Ministerio Público, la detenida portaba un arma al momento del arresto, y este lunes será formalmente imputada por porte ilegal de arma de fuego en el Juzgado de Garantía de Chillán.

Una mujer de 64 años fue detenida este domingo en la Región de Ñuble tras ser intensamente buscada por su presunta implicación en el brutal ataque a sus propios hijos en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío.

El hecho, que está siendo investigado como un posible caso de parricidio, ocurrió la tarde del viernes cuando se halló a un hombre de 35 años con una herida mortal en la cabeza, pero aun con vida, y el cuerpo de su hermana de 39 años, con el mismo tipo de herida al interior de una casa en el condominio Villa Aranjuez.

Según confirmó el Ministerio Público a través de redes sociales, la detenida portaba un arma de fuego al momento de su captura.

La Fiscalía precisó que mañana será presentada ante el Juzgado de Garantía de Chillán, donde enfrentará una audiencia de control de detención por porte ilegal de arma.

Fue detenida en la Región de Ñuble una mujer de 64 años de edad que era buscada por la Fiscalía y la PDI por su responsabilidad en los parricidios consumado y frustrado de su hija e hijo, ocurridos en Chiguayante. Tenía en su poder un arma de fuego al momento de ser aprehendida. pic.twitter.com/PCGfvvoh9F — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) September 28, 2025

El crimen que conmocionó a Chiguayante

La tragedia se desencadenó cuando el padre de familia llegó a su hogar y encontró a su hijo de 35 años con una herida de bala en la cabeza.

De inmediato, pidió ayuda a Carabineros y a vecinos, quienes colaboraron en el traslado del joven al SAR de Chiguayante, desde donde fue derivado al Hospital Regional de Concepción.

Actualmente, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico.

En el mismo inmueble, la policía halló el cuerpo sin vida de su hija de 39 años, también con un disparo en el cráneo.

Sospechas apuntan a la madre

La principal sospechosa del doble ataque era la madre de las víctimas, quien —según testigos— fue vista saliendo del domicilio alrededor de las 19:00 horas del viernes. Se le vio cerrando la casa con llave y abordando un vehículo que, se presume, pertenecía al hijo herido.

La Policía de Investigaciones confirmó que en el sitio del suceso fue encontrada un arma de fuego —un revólver sin marca ni número de serie— que habría sido una herencia familiar. Según declaró el padre, solo su esposa sabía dónde se guardaba.

Además, la investigación reveló la existencia de posibles notas escritas que apuntarían a una planificación previa del crimen.

Investigación en curso

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Concepción, señaló que “hay múltiples indicios que la vinculan con lo ocurrido”, y aseguró que continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso.

Este sábado, el Hospital Regional de Concepción actualizó el estado del hijo sobreviviente, indicando que fue reanimado con éxito, pero su condición sigue siendo crítica debido a múltiples heridas por arma de fuego.