Detienen a las dos mujeres presuntamente involucradas en robo en Mallplaza Norte durante alarma de incendio

A pesar de que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, el tribunal dictó arresto domiciliario nocturno, firma mensual y prohibición de acercarse al centro comercial.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a dos mujeres por su presunta participación en un robo ocurrido en el Mallplaza Norte de Huechuraba durante una evacuación del centro comercial por un incendio en bodegas cercanas, registrado el pasado domingo 28 de diciembre.

Tras pasar a control de detención, Fiscalía solicitó prisión preventiva para ambas; sin embargo, el tribunal estableció arresto domiciliario nocturno, firma mensual y prohibición de acercarse al centro comercial.

Los allanamientos fueron realizados por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), que ingresó a varias viviendas para detener a las sospechosas, ambas mayores de edad y de nacionalidad chilena, recogió Meganoticias.

Detalles del robo

El robo se produjo durante la evacuación del mall, que se ordenó por un incendio en las bodegas de la empresa Aki KB, adyacentes al centro comercial.

Según registros de seguridad, las mujeres robaron un local ubicado en uno de los pasillos del mall y sustrajeron diversos productos desde sus vitrinas, todo mientras sonaban las alarmas y la evacuación continuaba.

Los videos muestran a las sospechosas sobre los mesones del módulo, llenando bolsas con los artículos, en escenas que rápidamente se difundieron en redes sociales y medios de comunicación, generando gran atención pública.