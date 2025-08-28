Detienen a ladrón que robaba en servicentros de la Costanera y Ruta 68: Cámaras lo captaron en al menos 10 ilícitos

El sujeto se movilizaba en su propio auto hasta los lugares donde perpetraba los robos.

Un sujeto que robaba en la Costanera Norte y en la Ruta 68, en la comuna de Pudahuel, fue capturado luego de ser delatado por cámaras de seguridad del sector.

Según información policial, el hombre se desplazaba en su propio vehículo hasta el lugar y, aprovechando la oscuridad, perpetraba los ilícitos.

La detención del hombre ocurrió en el marco de un operativo simultáneo de la SIP de la Zona Metropolitana de Carabineros en El Bosque y Lampa, en el marco de una investigación por robos reiterados a vehículos estacionados en distintos servicentros de la Costanera Norte y la Ruta 68.

El involucrado, quien no mantiene antecedentes penales previos, llegaba hasta los servicentros y “en horario nocturno y aprovechando la oscuridad, rompía los vidrios de automóviles estacionados para sustraer diversas especies“.

Las cámaras de seguridad registraron al ladrón realizando al menos 10 robos, lo que “permitió reunir pruebas contundentes para solicitar la orden de registro”.

En el allanamiento se decomisaron artículos electrónicos, documentación y especies vinculadas directamente con los delitos investigados por la policía.

Carabineros informó que en el mismo procedimiento se arrestó a una mujer que también sustraía especies en servicentros del sector.