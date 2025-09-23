País buin

Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de $20 millones desde oficina del organismo

Por CNN Chile

23.09.2025 / 11:11

Carmen Audala y Fabiola Esparza serían las autoras materiales del robo de una caja fuerte.

Este martes se dio a conocer que la jefa y la subjefa del Registro Civil de Buin (Región Metropolitana) fueron detenidas por el robo de una suma que asciende a 20 millones de pesos.

Carmen Audala y Fabiola Esparza serán imputadas por sustraer una caja fuerte desde las dependencias del organismo el pasado 11 de agosto.

La investigación del caso fue liderada por el fiscal Paul Martinson y el procedimiento fue realizado esta jornada por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

Las imputadas pasarán mañana a audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

