Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de $20 millones desde oficina del organismo

Carmen Audala y Fabiola Esparza serían las autoras materiales del robo de una caja fuerte.

Este martes se dio a conocer que la jefa y la subjefa del Registro Civil de Buin (Región Metropolitana) fueron detenidas por el robo de una suma que asciende a 20 millones de pesos.

Carmen Audala y Fabiola Esparza serán imputadas por sustraer una caja fuerte desde las dependencias del organismo el pasado 11 de agosto.

La investigación del caso fue liderada por el fiscal Paul Martinson y el procedimiento fue realizado esta jornada por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

Las imputadas pasarán mañana a audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.