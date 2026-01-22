Detienen al presunto autor del incendio en Buen Retiro que afectó a Penco y Concepción

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló de manera preliminar que se procedió a la detención del presunto autor del incendio en Buen Retiro, quien podría tener una eventual relación con el siniestro Trinitarias.

Durante la noche de este jueves, tras la reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), las autoridades detallaron las coordinaciones que se están implementando en las zonas afectadas por los incendios forestales en la zona centro-sur.

En ese contexto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló de manera preliminar que se efectuó la detención del presunto autor del incendio en el sector Buen Retiro, quien podría tener una eventual relación con el siniestro Trinitarias.

La información será detallada por la Policía de Investigaciones (PDI).

Balance de incendios forestales

⭕️ #BALANCE | Hasta las 21:20 horas, 16 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones.

Les compartimos información de los incendios que se encuentran con alerta roja: ▶️🔴Región del Biobío (Toda la región se… pic.twitter.com/ZBV7mGAxSO — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 23, 2026

NOTICIA EN DESARROLLO…

Noticia en desarrollo…