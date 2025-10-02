Detienen a adolescente por matar al gato de su abuela en Lebu: Confesó el delito burlándose

La anciana encontró a su mascota muerta en una bolsa, según detallaron desde el Ministerio Público.

Un caso de crueldad animal causó conmoción en Lebu, en la Región del Biobío, donde un adolescente fue detenido por matar al gato de su propia abuela.

Lo que se sabe del adolescente de su abuela

Este jueves, la Fiscalía del Biobío informó que esta misma jornada el joven de 18 años pasará a control de detención por matar al felino.

Fue la misma abuela del adolescente quien lo denunció a las autoridades por el delito de maltrato animal, según detalló el Ministerio Público.

“La mujer buscaba a su mascota y la encontró muerta en una bolsa que su nieto había dejado en la leñera”, confesando el delito “de forma burlesca”, detallaron.

Este es el segundo caso de maltrato animal que se conoce esta semana, ocurriendo el primero en la Región de Los Ríos, donde un hombre fue detenido por matar al perro de su vecina, colgándolo de un árbol, luego de que este matara a sus ovejas.