Detienen a sujeto presuntamente involucrado en el secuestro de exalcalde de Macul: Portaba un arma cargada

El hombre, identificado como Yordyn Alexander Andrade Triviño, fue detenido durante un patrullaje preventivo en el centro de la capital, y ahora será formalizado por porte ilegal de arma y su posible vínculo con el violento secuestro.

Un hombre de nacionalidad venezolana fue detenido este miércoles en Santiago tras ser sorprendido portando un arma de fuego y municiones.

Se trata de Yordyn Alexander Andrade Triviño, quien estaba siendo buscado por su presunta participación en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido a fines de junio, consignó Radio Biobío.

La detención

El operativo tuvo lugar en la calle García Reyes, en el centro de Santiago, donde Carabineros realizaba patrullajes preventivos.

Según el reporte policial, el individuo mostró una actitud evasiva al notar la presencia de los uniformados, lo que motivó un control de identidad.

“El sujeto emprendió la fuga por la vía pública, pero fue alcanzado y detenido rápidamente”, explicó el capitán Sheng Castillo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central.

Durante la revisión, Carabineros encontró en su vestimenta una pistola con el número de serie borrado, cargada con once municiones. El arma estaba alojada en una funda oculta en su pantalón y se encontraba habilitada para disparar, detallaron las autoridades.

Tras verificar su identidad —que no intentó falsear, según Carabineros—, se constató que Andrade Triviño tenía una orden de detención vigente por su vinculación con el secuestro de Montoya.

Posteriormente, la Policía de Investigaciones (PDI) se hizo cargo del detenido como parte de la investigación en curso.

El detenido permanece bajo custodia y se espera que este jueves sea formalizado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y su presunta participación en el secuestro.

Un caso de secuestro y tortura

El caso que vincula a Andrade Triviño con la justicia se remonta al 26 de junio, cuando Gonzalo Montoya fue secuestrado tras acudir a un encuentro pactado mediante una aplicación de citas. La reunión, que tendría lugar en la intersección de Lord Cochrane y Copiapó, terminó convirtiéndose en una emboscada.

En lugar de encontrarse con las personas que esperaba, Montoya fue interceptado por un hombre y una mujer armados, quienes lo retuvieron por más de dos días.

Durante el secuestro, el exalcalde fue víctima de torturas, amenazas y extorsiones, incluyendo golpes, quemaduras con cigarrillos y simulacros de ahorcamiento. Finalmente, fue liberado la madrugada del domingo siguiente.