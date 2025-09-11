Detienen a sujeto implicado en crimen de empresario de 72 años en Quinta Normal

Jaime Solanes fue emboscado por un grupo de antisociales mientras llegaba a su lugar de trabajo.

El OS9 de Carabineros logró la detención de un sujeto implicado en el homicidio del empresario Jaime Solanes en Quinta Normal.

El hecho ocurrió el pasado 25 de marzo a eso de las 11:15 horas al interior de la fábrica de plásticos “Solanes”.

Solanes fue emboscado por un grupo de delincuentes mientras llegaba en auto a su lugar de trabajo y recibió al menos cuatro disparos.

Esta jornada, la policía informó el arresto de uno de los antisociales involucrados. Se trata de un hombre adulto de nacionalidad venezolana que está en situación migratoria irregular en Chile.

Luego de una orden judicial de detención, entrada, registro e incautación, personal del OS9, con apoyo del GOPE, ingresó a un domicilio en calle Fuenzalida Urrejola en La Cisterna, logrando la detención del imputado.

Además, se incautaron dos celulares relevantes para la investigación.

El individuo quedó a disposición de la Fiscalía, la que instruyó su control de detención.