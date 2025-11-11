Detienen a seis sujetos vinculados a organización criminal dedicada al robo de cobre en Antofagasta

El cobre sustraído está avaluado en $500 millones.

Carabineros logró la detención de seis sujetos -cinco hombres chilenos y una mujer extranjera- vinculados a una organización criminal dedicada al robo de cobre en la Región de Antofagasta.

La investigación, que se realizó junto a la Fiscalía de Análisis Criminal, comenzó en enero de este año, y permitió esclarecer al menos nueve delitos.

Tras diferentes diligencias investigativas, se “lograron obtener los medios de prueba suficientes que son entregados al Ministerio Público, quien requiere la orden de detención para tres blancos principales y la orden de entrada y registro en la comuna de Calama”, señaló el comandante Néstor Romo, prefecto (S) de Carabineros de Antofagasta.

Así, se aprehendi´a seis personas, correspondientes a los tres blancos de interés, dos mujeres por el delito de contrabando de cigarrillos y un sujeto que tenía dos órdenes de detención por robo con intimidación y robo a bienes de uso público.

Los antecedentes obtenidos establecieron que los delincuentes robaban los cátodos desde vagones en movimiento. En detalle, aprovechaban zonas específicas del trayecto ferroviario para realizar los ilícitos, cortar la sujeción y arrojar fuera del vagón los paquetes de cátodos, para luego llevárselos en camionetas y otros vehículos.

El cobre robado tendría un avalúo de $500 millones.

Carabineros también informó que además de los arrestados, se incautaron algunos medios usados por la organización, entre ellos un Station Wagon, tres camionetas, ocho celulares, $68.300.000 en dinero en efectivo y 6.690 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Los seis detenidos fueron formalizados por los delitos de asociación criminal, robo con violencia y robo con intimidación. Dos quedaron en prisión preventiva y tres quedaron con arresto domiciliario total.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el procedimiento es un golpe significativo a la capacidad operativa de la organización criminal.

“Nos encontramos en presencia de una asociación criminal, toda vez que evidentemente se trata de una organización formada por varias personas que se dedican a la comisión de este tipo de delitos de manera claramente organizada”, dijo.