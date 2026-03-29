Detienen a mujer por amenazar de muerte al alcalde de Algarrobo durante fiesta costumbrista

La imputada fue aprehendida cuando salía de la Medialuna San José, donde se realizaba la actividad. El jefe comunal, Marcos González, denunció el hecho y recibió medidas de protección, mientras la detenida quedó a disposición del Juzgado de Garantía.

Una mujer de Algarrobo fue detenida luego de amenazar de muerte al alcalde de la misma comuna, Marcos González (RN), durante una actividad realizada en el marco de la Fiesta Costumbrista de San José.

El hecho ocurrió el sábado en la Medialuna San José, recinto donde se desarrollaba la celebración ubicada en la ruta costera del Litoral de los Poetas. Según informó el fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Andrés Gallardo, la imputada fue arrestada en el momento en que abandonaba el lugar.

Tras la denuncia, al alcalde se le acogió la acción penal y se le otorgaron medidas de protección, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía. En paralelo, la mujer quedó a disposición del Juzgado de Garantía para el respectivo control de detención.

Por ahora, no se han entregado mayores antecedentes públicos sobre la identidad de la detenida ni sobre las circunstancias específicas en que se produjo la amenaza.