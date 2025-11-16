País Elecciones 2025

Detienen a hombre afuera de local de votación en La Florida tras denuncia por amenazas con cuchillo

Por CNN Chile

16.11.2025 / 11:52

Carabineros detuvo a un hombre acusado de amenazar con un cuchillo a un pasajero dentro de un bus RED, en un hecho registrado afuera del Liceo Indira Gandhi de La Florida, minutos después de la votación de la vocera Camila Vallejo.

Un hombre fue detenido durante la mañana en las afueras del Liceo Indira Gandhi, en La Florida, acusado de intimidar a otra persona con un cuchillo en un bus del sistema RED.

El incidente ocurrió pocos minutos después de que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, emitiera su voto en el mismo establecimiento.

Personal de Carabineros confirmó a que la denuncia se originó al interior de un bus de transporte público, donde el individuo habría amenazado a otro pasajero con un arma blanca.

El sujeto quedó detenido en el exterior del local de votación, en un operativo que no interrumpió el funcionamiento del recinto electoral.

