Detienen a dos sujetos en La Granja por posesión de armas y droga: Mantenían cocaína, pasta base y marihuana

Se incautaron cerca de 2,8 kilos de sustancias ilícitas. También se decomisó armamento de fuego y municiones de diferente calibre.

Carabineros logró la detención de dos sujetos por el delito de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas en la comuna de La Granja (Región Metropolitana).

La situación ocurrió durante un patrullaje preventivo que se realizaba por el sector, cuando los funcionarios identificaron a una persona que mantenía un arma de fuego en sus manos.

Al notar la presencia policial, el sujeto escapó del lugar e ingresó a un domicilio, informó el mayor Axel Höger Guzmán, comisario de la 13° comisaría de La Granja.

“Ante la flagancia que mantenía el procedimiento, carabineros hacen ingreso al inmueble, logrando no solo la detención de la persona, sino que además la incautación del armamento de fuego tipo sub-ametralladora de fogueo adaptada para el disparo”, detalló.

Se decomisaron municiones de diferente calibre, entre ellas, calibre .45 9 mm e “incluso una munición de calibre 7.62 considerada munición de guerra”.

También se confiscaron diferentes tipos de drogas, como cocaína, pasta base, marihuana, equivalente aproximadamente a 2,8 kilos.

Los individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para pasar a control de detención.