País la granja

Detienen a dos sujetos en La Granja por posesión de armas y droga: Mantenían cocaína, pasta base y marihuana

Por CNN Chile

17.09.2025 / 09:59

{alt}

Se incautaron cerca de 2,8 kilos de sustancias ilícitas. También se decomisó armamento de fuego y municiones de diferente calibre.

Carabineros logró la detención de dos sujetos por el delito de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas en la comuna de La Granja (Región Metropolitana).

La situación ocurrió durante un patrullaje preventivo que se realizaba por el sector, cuando los funcionarios identificaron a una persona que mantenía un arma de fuego en sus manos.

Al notar la presencia policial, el sujeto escapó del lugar e ingresó a un domicilio, informó el mayor Axel Höger Guzmán, comisario de la 13° comisaría de La Granja.

“Ante la flagancia que mantenía el procedimiento, carabineros hacen ingreso al inmueble, logrando no solo la detención de la persona, sino que además la incautación del armamento de fuego tipo sub-ametralladora de fogueo adaptada para el disparo”, detalló.

Se decomisaron municiones de diferente calibre, entre ellas, calibre .45 9 mm e “incluso una munición de calibre 7.62 considerada munición de guerra”.

También se confiscaron diferentes tipos de drogas, como cocaína, pasta base, marihuana, equivalente aproximadamente a 2,8 kilos.

Los individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para pasar a control de detención.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

País Tohá reaparece en el lanzamiento de campaña de Jara con gesto a descuelgues del Socialismo Democrático
Viuda de Navalny asegura que pruebas de laboratorio demuestran que el opositor ruso fue envenenado en prisión
The New York Times destaca a astrónomo chileno por su lucha contra la contaminación lumínica: “Un defensor de la oscuridad…”
María Verónica Soto, la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas por primera vez en 45 años
Mon Laferte recibe nominación a los Latin Grammy 2025 por "Otra noche de llorar"
"Estúpido" y "huevón": Sergio Jadue en picada contra Milton Millas tras dichos sobre su presunto regreso a la ANFP